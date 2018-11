Top 5 zodii care ”cad mereu in picioare”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diplomatia nu este atuul tuturor semnelor din Horoscop. Exista zodii care izbucnesc doar de la o vorba pe care o considera jignitoare si exista zodii care stiu cum sa faca fata unor astfel de situatii si sa iasa nesifonate din conflicte sau conversatii purtate mai in contradictoriu. Iata care sunt zodiile care ”cad mereu in picioare”! Taur Este un smen fix in zodiac, ceea ce inseamna ca tin foarte mult la parerile lor. Lucru care nu este tocmai benefic pentru ei, atunci cand izbucneste un conflict. Taurul este insa o fire care stie cum sa se comporte, ca sa ”dea bine”, indiferent de situatie. De aceea, inainte de a reactiona, Taurul ia o pauza mentala, in care se gandeste la ce are de pierdu ...