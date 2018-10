Top 6 jocuri pe care nu trebuie sa le ratezi

Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, proiectul urmand sa ajunga in Parlament. Prim-ministr...

Procurorii au cerut, la ultimul termen de judecata in procesul crimei de la metrou, inchisoare pe viata pentru Magdalena...

La doua luni de la protestul de pe 10 august, soldat cu sute de raniti, romanii nu uita si ies, din nou, in strada pentru a cere dreptate.

Papa Francisc a comparat miercuri intreruperea voluntara a sarcinii cu recurgerea la un "asasin platit", in predica pe care a sustinut-o in cursul traditionalei sale audiente in Piata Sfantul Petru.