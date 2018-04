Top curiozitati bizare dar si amuzante despre Adolf Hitler google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu multi dintre noi stiau ca Hitler a strans de-a lungul anilor artefacte evreiesti si a facut poze mai multor familii de evrei, iar imaginile le tinea intr-un muzeu numit Muzeul Rasei Disparute. In plus, Adolf Hitler voia sa devina arhitect, dar a picat la examenul de admitere la scoala de arhitectura din Viena. 1. Hitler avea o mare pasiune pentru dulciuri, consumand in jur de un kilogram de ciocolatã zilnic, pe langã o mare cantitate de produse de patiserie sau friscã. La o ceascã de ceai adãuga 7 lingurite de zahãr. 2. Subiectele sale favorite includeau introduceri de tipul:“Cand eram eu soldat…&rdq ...