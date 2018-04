Topul masinilor care se strica cel mai rar. Pe ce loc se afla Dacia!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Masinile Kia se afla pe locul intai in topul celor mai fiabile automobile din Germania, arata un studiu realizat de J. D. Power, o companie americana de analiza si cercetare de piata. Studiul analizeaza problemele intalnite de soferii din Germania in ultimele 12 luni, dupa primele 12-36 de luni de folosire a unei masini. Topul este dominat de branduri din Coreea de Sud (Kia, Hyundai) si din Japonia (Toyota, Mitsubishi). Este interesant de remarcat ca branduri foarte apreciate in Romania, precum Mercedes-Benz, Audi sau BMW, se afla la coada clasamentului referitor la fiabilitate. Studiul a examinat 177 de probleme impartite in 8 categorii: – exteriorul vehiculului – experienta sofatului – displayuri / ...