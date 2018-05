Tornada devastatoare in Germania, la o zi dupa supercelula din Bulgaria - VIDEO

Tornada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tornada uriasa a fost filmata, miercuri, in vestul Germaniei, in orasul Dülken, din apropiere de Dusseldorf. Meteorologii germani au avertizat ca vor avea loc furtuni puternice, in Renania de Nord-Westfalia, iar autoritatile au anuntat ca au fost mobilizate echipaje de pompieri si serviciile de ambulanta. Potrivit primelor informatii, o persoana este ranita, iar mai multe case sunt avariate. Mai multe filmulete care surprind fenomenul meteo rar pentru Europa au aparut pe retelele de socializare. Tornada si in Bulgaria Marti, o tornada uriasa a afectat orasul Plevna din Bulgaria, situat la cativa kilometri de granita cu Romania. Imagini spectaculoase care au surprins furtuna puternica, denum ...