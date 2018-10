Tortionarul Visinescu se afla in stare grava la spitalul Bagdasar Arseni 

Alexandru Visinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tortionarul Alexandru Visinescu se afla internat in stare grava la spitalul Bagdasar Arseni din Capitala. Cu doua zile in urma, Alexandru Visinescu a fost preluat de urgenta de o ambulanta si supus unei operatii chirurgicale, dupa ce a cazut in penitenciar si a suferit o ruptura de splina. Breaking news! Sentinta DEFINITIVA pentru Alexandru Visinescu! Ani grei de inchisoare In 2016, fostul comandant al penitenciarului Ramnicu Sarat a fost condamnat definitiv la 20 de ani de detentie pentru infractiuni contra umanitatii, iar cererile sale repetate de intrerupere a executarii pedepsei pe motive de sanatate au fost respinse. Alexandru Visinescu are 92 de ani, sufera de opt afectiuni, iar in ultima v ...