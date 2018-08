Tot ce trebuie sa stim despre ce se afla in spatele furnizorului de apa. Paul Benesch, directorul ARSACIS, vine la BZI LIVE. Detalii in premiera despre colaborarea cu ApaVital SA si primariile din zona Moldovei  

Paul Benesch google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultima zi lucrartoare din saptamana aduce inca o emisiune de real interes la BZI LIVE. Vineri, 31 august, cu incepere de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE, va fi prezent ing. Paul Benesch, directorul executiv al Asociatiei Regionale pentru Servicii de Apa Canal Iasi (ARSACIS), una din cele mai importante entitati de la nivelul Regiunii de Nord- Est. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman va explica pe larg care este profilul ARSACIS, cum decurge colaborarea cu operatorul de apa din judet, dar si alte proiecte pe care le are in vedere. In plus, seful ARSACIS va analiza si situatia proiectelor importante legate de extinderea si modernizarea infrastructurii de apa-canalizare in judetul Iasi, extinderea ARS ...