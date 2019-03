Tot mai multi angajati fug mancand pamantul, iar cei care au ramas i-au pus o porecla rusinoasa ducesei Meghan Markle. Multi spun ca i se potriveste de minune

Angajatii de la Kensington Palace i-au pus o noua porecla sotiei Printului Harry al Marii Britanii.

Meghan Markle, partenera de viata a Printului Harry al Marii Britanii, s-a ales cu o noua porecla din partea personalului de la palat. Potrivit revistei Tatler, acestia ii spun Ducesei de Sussex „Me Gain”.

„Me gain” este un joc de cuvinte, care in traducere inseamna „Eu castig”. Noua porecla i se trage lui Meghan Markle de la faptul ca este atat de autoritara incat obtine de fiecare data tot ce vrea.

Aceasta nu este prima porecla pe care sotia Printul Harry a primit-o de la angajatii de la palat. Acestia i-au mai spus si „Ducesa dificila”.

Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, asteapta primul lor copil, dupa ce s-au casatorit in luna mai a anului trecut. Meghan Markle, Ducesa de Sussex, urmeaza sa nasca in primavara acestui an. Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a avut parte de o petrecere pentru viitorul bebelus, la New York.



