Tot mai multi romani isi cauta alta tara in Europa. “Esti vazut diferit oriunde mergi”

Plecati din tara cu gandul ca vor sta departe doar pana aduna ceva bani, multi romani ne spun adio si se stabilesc in alte parti, prin dobandirea unei noi cetatenii. Doar in 2017, circa 25 de mii dintre ai nostri au devenit cetateni ai altor state din Uniunea Europeana. Suntem astfel pe primul loc in topul europenilor care-si cauta alta tara, depasiti doar de emigranti din Maroc, Albania, India si Turcia. Evodia Apopei a plecat in Italia impreuna cu parintii. Tatal ei lucra in constructii, iar mama era croitoreasa, insa au reusit sa-si faca un rost departe de tara. Acum, o posibila intoarcere in Romania este foarte departe de planurile ei. Tanara recunoaste ca obtinerea cetateniei italiene i-a adus mari av ...