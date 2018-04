Tot timpul m-am intrebat de ce ouale pe care le cumpar au un „fir” albicios in interior. Cand am aflat ce este, m-am ingrozit! Nu am crezut asa ceva!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ouale sunt unul dintre alimentele de baza in numeroase zone ale lumii. Uneori le mancam ca atare, fierte, prajite sau omleta, iar alteori le folosim pentru a prepara aluaturi, blaturi pentru prajituri si alte minunatii. De cate ori spargi un ou pentru a-l prepara, e imposibil sa nu te intrebi ce e chestia aceea albicioasa care arata ca un snur si sta lipita de galbenus. Suntem aici sa te lamurim: se numeste chalaza si, in ciuda aspectului, nu este un cordon ombilical. Scopul principal al acestui “snur” este sa pastreze galbenusul in centrul oului, functionand ca o ancora. Chalaza este uneori conectata atat cu albusul, cat si cu galbenusul, lucru care te va enerva cumplit daca ti-ai propus sa le separi pentru a le ...