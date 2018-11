Toti doctorii trebuie sa vada asta. Medicul Eleodor Carstoiu, presedintele Sindicatului Promedica face dezvaluiri importante la BZI LIVE

CARSTOIU PROMEDICA1 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana debuteaza la BZI LVE cu o emisiune de maxim interes, in special pentru medicii si personalul care isi desfasoara activitatea in sistemul medical, dar si pentru pacienti. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman de luni, 5 noiembrie 2018, de la ora 11.00, este dr. Eleodor Carstoiu, medic chirurg pediatru la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova si presedintele Sindicatului Promedica. In studio se vor afla si Mihaela Iamandi, biochimist la o unitate medicala din Barlad si Cezar Radulescu, biolog la o unitate spitaliceasca din Bucuresti. Presedintele Sindicatului Medicilor va face dezvaluiri importante privind legea profesiilor medicale, legea malpraxisului, dar si despre salarizarea pers ...