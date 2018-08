Toti iesenii sunt interesati de asa ceva. Vasile Asandei, seful Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, vine la BZI LIVE. Fiecare proiect despre accesarea fondurilor europene va fi prezentat in cel mai mic detaliu 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiecare iesean este interesat despre cum poate sa obtina fonduri comunitare pentru dezvoltarea unor proiecte. In plus, si institutiile publice au nevoie de accesarea banilor Comisiei Europene pentru a putea dezvolta proiecte necesare comunitatii pe care o reprezinta. Despre cum pot fi contractati bani europeni va vorbi Vasile Asandei, directorul celei mai cautate institutii din Regiunea de Nord- Est, numai la BZI LIVE. Astfel, joi, 16 august, cu incepere de la ora 15.00, in emisiunea moderata de Roxana Caraiman, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), va expune pe larg totul despre axele de finantare, proiectele si oportunitatile pe care cei interesati le pot avea in vedere pentru a putea atrage sume impo ...