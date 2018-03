Toti iesenii vor fi revoltati cand vor afla asta: Ani de zile, cetatenii au fost furati cu acte in regula. Autoritatile sunt complice cu firmele private - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ani de zile, iesenii au fost furati cu acte in regula, iar toate acestea s-au intamplat cu aportul autoritatilor locale • Cetatenii conectati la sistemul centralizat de incalzire au platit facturi aproape de trei ori mai mari fata de valoarea reala a acestora • Pretul gigacaloriei la Iasi a fost majorat artificial, fara un motiv intemeiat, in momentul in care sistemul centralizat de incalzire a fost concesionat francezilor de la Veolia • Mai mult, conform proiectiilor, peste doi ani, iesenii vor palti un pret dublu pentru incalzirea centralizata • Compania franceza Veolia este anchetata de DNA pentru ca a dat spagi sefilor din administratia publica din Bucuresti pentru a mari fara temei tarifele platit ...