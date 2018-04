Toti o stiu pe Elodia, dar uite cum arata si ce face azi prima nevasta a lui Cristian Cioaca: Fabulos cu ce se ocupa… Castiga o multime de bani

Inaintea casniciei cu Elodia, Cristian Cioaca a fost casatorit cu Lavinia Balan. Mariajul celor doi a durat foarte putin si a fost ca un vis urat pentru Lavinia, care s-a mutat apoi definitiv in Franta, unde si-a refacut viata alaturi de Oliver.

Femeia a obtinut un brevet de inventator in Franta si a ajuns mare cercetatoare in Hexagon. Implinirea a venit pentru Lavinia si pe plan profesional, femeia angajandu-se initial ca senior-cercetator la Institutul de Stiinta Materialelor din Mulhouse, ulterior devenind un nume mare in cercetarea chimica si biologica moleculara din Hexagon.

De altfel, ca dovada a pregatirii inalte de care da dovada, prima sotie a lui Cristian Cioaca a obtinut – alaturi de alti doi colegi de la Institut – si un brevet de inventator pentru „nanocompozit luminiscent organo-anorganic bazat pe nanoparticule de oxid de zinc si metoda sa de fabricare”, potrivit stirilekanald.ro.

Cazul Elodiei Ghinescu, cel mai scump caz nerezolvat din istoria Romaniei

Elodia Marilena Ghinescu a disparut in seara de 29 august 2007. Cazul a deschis o ancheta lunga a politiei si parchetului. Principalul suspect a fost politistul Cristian Cioaca, sotul avocatei, care ar fi descoperit indicii de infidelitate. Mult timp el nu a fost arestat din cauza lipsei probei principale -cadavrul Elodiei Ghinescu.

In iunie 2014, Cristian Cioaca a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Pitesti la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu. Procurorii aratau in rechizitoriu ca in noaptea de 29 spre 30 august 2007, „pe fondul unor relatii conflictuale preexistente legate de un iminent divort determinat de presupusele relatii extraconjugale ale sotilor, in timp ce se aflau in dormitorul matrimonial, discutiile au degenerat, context in care Cristian Cioaca i-a aplicat sotiei sale, Elodia Ghinescu, multiple lovituri, soldate cu decesul acesteia”.

Cioaca ar fi dus trupul sotiei sale in cada baii principale, unde l-a transat pentru a-l putea ascunde mai usor, spun procurorii, ulterior politistul ascuzand ramasitele intr-un loc ramas necunoscut.

