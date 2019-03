Toti parintii cu situatie grea financiara trebuie sa stie acest lucru! Iata ultimele noutati despre programul ''Euro 200''

Programul Euro 200 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare se desfasoara si in anul in curs. Termenul-limita pentru depunerea cererilor este 19 aprilie 2019, inclusiv. Beneficiarii acestui program sunt elevii/studentii din invatamantul de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie. Ajutorul financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea computerului achiziti ...