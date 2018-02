Toti rad de ea si o fac de rusine pentru modul in care isi castiga existenta! Acum e bogata, dar ea spune ca face asta pentru oameni! E socant ce le face tuturor oamenilor care o angajeaza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te-ai simtit veodata atat de rau incat pur si simplu aveai nevoie de o imbratisare dar nu era nimeni acolo pentru a te imbratisa? Ai dorit vreodata sa ai un umar pe care sa plangi in liniste? Pai, se pare ca poti angaja pe cineva pentru asta. O femeie din Texas a facut o cariera din imbratisatul oamenilor. Janet Travino are 37 de ani si ia 80 de dolari pe ora pentru a sta intinsa alaturi de oameni straini in timp ce ii imbratiseaza. Chiar daca lucreaza doar cu jumatate de norma a inceput sa castige sute de dolari pe luna, asa ca de la o vreme a inceput sa lucreze cu norma intreaga. Tot ce face este sa tina in brate oameni, sa ii mangiie pe cap si sa fie alaturi de cei care au nevoie de cineva plin de compasiune alaturi de ei. ...