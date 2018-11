Toti romanii care locuiesc in Italia trebuie sa stie asta! Italienii au pus gand rau masinilor inmatriculate in alte state!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Italia vrea sa scape de masinile inmatriculate in alte state. Romanii si toti est-europenii migrati in ultimii 20 de ani in Peninsula au dus acolo numeroase autoturisme inmatriculate in alte tari, informeaza gazetaromaneasca.com. Rezidentii straini trebuie sa fie atenti cum vor proceda cu masinile inmatriculate in alte tari, deoarece Danilo Toninelli, Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii din Italia, a anuntat schimbari majore in regimul de folosire a autovehiculelor inmatriculate in alta tari. Cine nu-si inscrie rapid masina pe Italia si nu-i pune numerele specifice, trebuie sa stie ca risca amenzi de pana la 712 euro. Dar, la a doua abatere urmeaza sechestrul. Apoi, ele vor putea fi confiscate definitiv. „Am i ...