Toti romanii fac greseala asta si se imbolnavesc! Cum trebuie de fapt sa fierbem fasolea

Leguminoasele – fasolea, soia, nautul, lintea, arahidele sunt bogate in minerale, insa, potrivit dr. Rose, organismul nostru asimileaza aproximativ jumatate din cantitatea nutrientilor. Avem nevoie de zinc, fier si magneziu pentru a preveni starile depresive, iar daca boabele de fasole sau alte leguminoase fac parte din dieta ta, exista o modalitate usoara de a creste absorbtia acestor minerale. Este vorba de inmuierea leguminoaselor peste noapte, in apa foarte calda – 60 de grade Celsius, pentru a reduce continutul de acid fitic. Aceasta schimbare simpla are un efect urias: cresterea absorbtiei mineralelor in proportie de 50-100%. Studiile au aratat ca, atunci cand reducem acidul fitic din alimen ...