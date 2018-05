Toti romanii o calca in picioare, insa este cel mai bun tratament de pe planeta!

Aceasta planta este inlaturata de foarte multi oameni, fara sa stie ca este una dintre cele mai bune plante de pe planeta. Despre patlagina este vorba, planta care are aproximativ 200 de variatiuni, toate avand aceleasi proprietati medicinale.

Printre cele mai populare se numara Lance si Broadleaf. Intalnim patlagina de obicei in solurile sarace, pietroase, uneori si pe sosele sau alaturi de papadie. Poate fi gasita si in santierele de constructii, fiind o dovada ca natura se regenereaza.

In tara noastra, planta aceasta are multe denumiri ciudate: mama-ploii, limba-boului, iarba-mare sau patlanjel. Luna mai este perioada de inflorire, ultimele rasaduri aparand in septembrie. Radacina este cel mai mult folosita de la patlagina, dar se mai utilizeaza uneori si tulpina.

Are o multime de vitamine, printre care si vitamina A, C si K, are in componenta ulei volatil, acid salicilic, substante minerale, proteine, acizi grasi si substante antibiotice. Este foarte utila in scopuri terapeutice, si in tratarea unor afectiuni sau boli.

Vindecarea muscaturilor de tantari este una dintre proprietatile patlaginei. De asemenea, absorbe toxinele din organism, avand proprietati astrigente puternice.

Trebuie doar sa striviti patlagina si sa o aplicati pe zonele cu pricina. Se poate pune pe acnee, muscaturi de insecte, intepaturi de albine, taieturi sau eruptii cutanate. Se bandajeaza pentru 4-12 ore, patlagina fiind bine prinsa pe zona cu probleme.

Puteti sa mai profitati de proprietatile uimitoare ale patlaginei si daca preparati un balsam care poate sa fie aplicat pe piele. Este foarte bun si in tratarea hemoroizilor.

Si pentru sistemul digestiv patlagina are efecte uimitoare, mai ales pentru unul distrus de anti-inflamatoare, antibiotice sau orice fel de calmante, sistem afectat de boala Celiac sau de intoxicatii alimentare.

Se pot folosi atat frunzele cat si semintele de la patlagina pentru a trata problemele digestive. Se poate face ceai din frunze, se pot adauga in supa sau se pot usca si folosi la asezonarea mancarurilor. Cat despre seminte, ele se pot inmuia in apa sau pisa.

Este foarte benefic consumul de seminte inmuiate, stimuland pierderea in greutate si imbunatatind tranzitul. De asemenea, patlagina are un rol important in tratarea racelii si tusei, ea actioneaza ca un antibiotic foarte puternic.

Fiind folosite de pe vremea stramosilor nostri daci, si-a dezvoltat treptat aria de utilizare, fiind un tratament in zilele de astazi si pentru bolnavii de tuberculoza, dar si pentru cei care sufera de oboseala prelungita si de stres cotidian.

Patlagina reprezinta de departe cea mai buna planta medicinala, are foarte multe proprietati de vindecare, trateaza afectiunile digestive, problemele menstruale, afectiunile pielii si artrita.

Se poate consuma in diferite moduri, ori pur si simplu, ori pusa in salata. Nu conteaza felul in care se va consuma, beneficiile vor aparea imediat.

