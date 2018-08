Toti soferii trebuie sa stie asta. Se pregateste o noua taxa auto. Anuntul facut de ministrul Mediului

Gratiela Gavrilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului a anuntat la Antena 3, ca se lucreaza la o noua formula de plata pentru poluarea mediului, in ceea ce priveste autoturismele. Ministrul Mediului a sustinut ca aceasta va veni sub forma unei contributii catre stat si va intra in vigoare din anul 2019. ”Mi-am luat un timp, un ragaz pana la sfarsitul anului. In toate cazurile, poluatorul trebuie sa plateasca. Important este sa gasim formula care sa nu mai poata sa fie atacata, care sa stea in picioare, care sa demonstreze intr-adevar ca aceea este formula corecta si sa faca diferenta intre o masina care nu polueaza si una care face acest lucru”, a declarat Gratiela Gavrilescu, pentru Antena 3. ...