Totul despre Dacia Duster No Limit, masina cu 850 CP

Cum ti se pare o Dacia Duster care sa aiba sub capota 850 de CP? Ei bine, aceasta nu este un basm, ci o realitate. In urma cu sapte ani, unii dintre cei mai iscusiti ingineri de la Renault au construit Dacia Duster No Limit, cel mai puternic model Dacia din toate timpurile. In anul 2011, constructorii de la Renaul Sport isi anuntau intentia de a participa la celebra cursa de coasta de la Pikes Peak (Rocky Mountains, SUA). Si pentru ca aveau nevoie de o masina puternica, au construit Dacia Duster No Limit, un adevarat „monstru" de 850 de CP. Prototipul Dacia Duster No Limit a ramas in istorie ca fiind cea mai puternica masina Dacia construita vreodata. Acesta avea 850 de CP dezvolt ...