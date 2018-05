Totul despre hepatita B – preventie, simptome si tratament

Hepatita B google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Te simti tot mai slabita, ai dureri articulare, n-ai pofta de mancare si ti-e greata. Sa fie astenie, raceala sau reumatism? La hepatita B, te-ai gandit insa?! Hepatita B este o afectiune grava a ficatului, cauzata de virusul hepatitic B (VHB). Ea poate cauza complicatii de lunga durata, care pot degenera in insuficienta hepatica, ciroza sau cancer de ficat, fiind a zecea cauza de mortalitate in lume. Pe glob, peste 2 miliarde de persoane sunt infectate cu virusul hepatitic B si circa 300-400 de milioane sufera de infectie cronica cu acest virus. Cum se manifesta boala In circa 40% din cazuri, persoanele infectate cu VHB nu prezinta simptome, descoperind boala abia cand infectia devine cronica. In celel ...