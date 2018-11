Totul s-a decis in mare secret: O fabrica va fi mutata din Iasi peste noapte. Oamenii de afaceri au hotarat sa se vanda totul - FOTO

STEFAN google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • S-a luat o decizie finala in ceea ce priveste activitatea de productie in cadrul Iasitex SA, cea mai importanta fabrica de textile a ultimilor ani din zona Moldovei • Actionarii societatii au dat ordin ca toate utilajele si echipamentele sectiilor de finisaj si confectii sa fie luate din pozitia actuala si relocate din Iasi in alta locatie din tara • Totodata, birourile functionale ale fabricii de textile vor fi si ele relocate, iar in locul terenurilor si halelor se preconizeaza dezvoltarea unor afaceri imobiliare • Utilaje in valoare de peste 300 mii euro au fost deja vandute in ultimele luni, iar mai toate bunurile aflate pe stoc au fost valorificate in mod accelerat • Aproape 150 ...