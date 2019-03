Toyota doreste sa produca un rover lunar capabil sa transporte astronauti

rover Toyota google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toyota a anuntat astazi un proiect ce vizeaza dezvoltarea in parteneriat cu Agentia spatiala japoneza (JAXA) a unui rover lunar capabil sa transporte astronauti, a carui misiune este prevazuta pentru anul 2029, informeaza AFP. Acordul incheiat intre cele doua companii se limiteaza totusi pentru moment la "luarea in calcul a posibilitatii de a colabora in domeniul explorarii spatiale (...) prin accelerarea studiilor comune care vizeaza fabricarea unui rover capabil sa transporte astronauti intr-un habitaclu sub presiune si alimentat cu o pila de combustie". Dumitru Prunariu, personaj intr-un serial animat Toyota, care a luat deja parte la un proiect ce a avut legatura cu Statia Spatiala Interna ...