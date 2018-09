TRADARE in PSD Bucuresti: O organizatie de sector il alege pe Liviu Dragnea, in dauna Gabrielei Firea

Gabriela Firea, preşedintele interimar al PSD Bucureşti, este trădată de o întreagă organizaţie de sector. Dacă primarul Capitalei este vârf de lance în tabăra anti-Dragnea, înainte de şedinţa CExN al PSD de vineri, organizaţia PSD Sector 5 a decis în unanimitate să îl susţină pe Dragnea.

"In urma ședinței CEx a organizației PSD Sector 5, din data de 20.09.2018, s-a decis susținerea actualei conduceri a Partidului Social Democrat, in frunte cu Președintele Liviu Dragnea. Decizia a fost votată in unanimitate de către toți membrii prezenți", anunţă PSD Sector 5.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se întruneşte vineri în şedinţă, după ce, în cursul zilei de miercuri, în spaţiul public a apărut o scrisoare deschisă, semnată de vicepreşedinţii PSD Paul Stănescu (viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), Gabriela Firea (primar general al Capitalei) şi Adrian Ţuţuianu (vicepreşedinte al Senatului), prin care cer "demisia imediată" a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv.

