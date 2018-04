Tradatorii neamului! Noi informatii despre cel mai mare jaf din istoria Romaniei

Jaf resurse Marea Neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Am facut mai multe demersuri editoriale vizand un mare jaf care se pregateste. Evaporarea uriaselor resurse din adancul Marii Negre, care ar putea asigura financiar restartarea Romaniei. In loc sa profitam de acest dar de la Dumnezeu, suntem la un milimetru sa il facem cadou unor multinationale. Ne vom alege cu praful de pe toba. Cu redevente dintre cele mai mici din lume si nu vom primi, din propria avutie, nici macar un metru cub de gaz. Din zecile, poate sutele de miliarde de metri cubi care vor fi extrase. Si , in plus, litoralul Romaniei va fi facut zdrente. O lege mortala asteapta sa fie votata in Camera Deputatilor si apoi promulgata cu ochii inchisi de Klaus Iohannis. Zis si f ...