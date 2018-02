Tradatorii, Trump, Iohannis, Kovesi plus Șantajabilii! Soluții?!?!

1. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta vesnica lui Basescu si l-a tradat.

2. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta lui George Maior si l-a tradat.

3. Dragnea a jurat credinta PSD-ului si l-a tradat.

4. Kovesi a jurat credinta vesnica puternicilor Basescu, Udrea, Ponta, Maior, Oprea, Ghita si… I-a tradat !…

5. Iohannis i-a jurat credinta vesnica lui Coldea si… Si il va trada !

6. Iohannis i-a jurat credinta lui Kovesi si… O va trada !

Filmul din aceste zile :

1. Nenea Tudorel a facut un Raport public lui Kovesi, de tipul „Hai sa mai ridicam o Statuie virginei anticoruptie!”, in conditiile in care Kovesi a ingropat cele mai grele Dosare din Istoria postdecembrista a Romaniei : Dosarul Revolutiei, Dosarul Mineriadelor si Dosarul Microsoft (apropo, Presedintele USA, Donald Trump, ar fi fost foarte multumit cu inculparea in Dosarul Microsoft a lui Bill Gates, unul din cei mai mari sponsori neo-marxisti ai luptei impotriva familiei Trump! Asta e, Ghinion Kovesi i-a facut lui Trump un mare deserviciu!)

2. Nenea Tudorel si Baietii i-au transmis lui Kovesi si Iohannis un alt Dosar, greu de tot, cu video si audio, in care Kovesi apare la brat cu Ghita, Oprea, Ponta, Dragnea si etc, imagini care, potrivit Legii, ar spulbera-o pe Kovesi in 3 secunde!

3. Blatul suna asa, pentru Iohannis: Kovesi a promis ca nu va candida in 2019 la Presedintie ! In schimb, nu vor aparea acele imagini compromitatoare !

4. Dragnea a promis si el, amaritul, turnatorul maxim din PSD in urechea lui Kovesi, ca va candida la Presedintie ca sa fie perdant in fata lui Iohannis !

5. Lui Hellwig, seful SRI, ii convine varianta cu Iohannis Presedinte a doua oara, ca sa fie sigur ca nu va fi arestat pentru santaj si spaga la Crin Antonescu ( pe care l-a eliminat din viata publica cit ai zice Coldea….sau Iohannis !)

6. Mr. Ficus de la Cotroceni i-a dat o teapa lui Mr. Trump si nu isi va respecta promisiunile.

FAPTE

1. Daca Iohannis nu ajunge Presedinte din nou, el si sotia vor ajunge la Puscarie, atit pe vechiul cit si pe noul Cod Penal. Niste Penali !

2. Daca Kovesi nu ajunge Presedinte ( ea va candida indiferent de ce i-a promis lui Iohannis, acum citeva nopti !), va ajunge la Puscarie. In plus, protectia lui Klemm-seful FBI-Hillary nu mai exista pentru Kovesi. Chiar daca Kovesi ar avea cetatenie americana acum nu ii mai este de folos fiindca a „patronat” favorizarea infractorului, sanctiune care in USA se pedepseste cu foarte multi ani de Puscarie.

3. Dragnea iese cel mai prost ! Iese Iohannis Presedinte, sau iese Kovesi, sau niciunul din cei doi, Dragnea ajunge la Puscarie ! Dragnea nu are nicio sansa sa ajunga Presedinte fiindca Pesedistii ii vor lua capul !

4. In acest moment Coldea ii santajeaza pe Iohannis, Dragnea, Kovesi, Hellwig, deci, in variantele de mai sus, marele perdant al anului 2019 va fi generalisimul Coldea ! Si va putea incepe o noua era a Serviciilor Secrete Romanesti ! Fiindca Iohannis, Kovesi, Dragnea nu vor ajunge in fruntea Romaniei !

Momentul Adevarului a sosit ! Coldea ii minte pe fiecare din cei 3, Iohannis, Kovesi, Dragnea, ca va fi Presedinte ! Dar toti 3 stiu ca generalisimul Coldea este cel mai mare tradator, l-a vindut pina si pe Ghita, care ii platea concediile si altele iar copiii lor se jucau impreuna !

Solutii ???

DA !

1. Coldea sa fie arestat pentru nenumarate fapte contra Romaniei si a Romanilor ! Iohannis, baga-l la beci pe Coldea si o sa vezi ca presa lui tace chitic !

2. Hellwig sa reformeze pe bune SRI-ul !

3. Celelalte Servicii Secrete sa nu mai fie slugi la SRI si Coldea !

4. Parlamentul sa se redimensioneze la 300, asa cum a votat fraierul popor roman !

5. Kovesi sa plece, sa vina un Procuror Sef minunat, asa cum spune Kovesi ca exista in DNA si DNA-ul sa functioneze pe bune !

6. Judecatorii din Romania sa fie eliberati de stress-ul SIPA pe urmatorii 25 de ani !

7. Sefii Parchetului Militar sa fie schimbati !

8. Santajatul Procuror General al Romaniei sa fie deferit Justitiei, conform Dosarului de la DNA !

9. Sa se instituie un Moment Zero al Coruptiei in Romania !

10. Sa se dea o amnistie fiscala pentru toti oamenii de afaceri, conditionata de o taxa de repatriere de 30% ( vor veni in Romania sute de miliarde!)

11. Sa se dea o amnistie fiscala pentru oamenii politici, cu o taxa de repatriere de 75%, sub conditia iesirii din viata publica a acestor politruci hoti si tradatori de tara (vor veni in Romania zeci de miliarde !)

12. Sa se desfiinteze ziarele si televiziunile Serviciilor.

13. Sa se vinda catre Sectorul Privat toate Afacerile sub Acoperire ale Serviciilor Secrete Interne, din Romania (nu vorbesc de afacerile din Strainatate )

14. Sa nu se mai fure din Bugetul Sanatatii, anual, peste 3 Miliarde de Euro !

15. Sa se aloce, pe bune, 2% pentru Aparare !

16. Sa se aloce, pe bune, 8 % pentru Educatie !

17. Sa se aloce minim 15% pentru Investitii si Fonduri Europene, pe bune !

Si mai sint citeva Proiecte, dar toate la timpul lor !

Ei bine, daca as fi naiv, as crede ca TOTUL ESTE POSIBIL ! Fiindca TOTUL sta in pixul lui Iohannis ! Cu o singura CONDITIE : sa ii acordam imunitate pentru casele din Sibiu, pentru Dosarele instrumentate de Kovesi & Coldea cit Iohannis era Primar al Sibiului, pentru casele lui Iohannis din Miami-USA !

Deci CHEIA se afla la NOI si la IOHANNIS !

Avind in vedere RAHATUL in care se afla Romania, SOLUTIA este IMUNITATEA lui IOHANNIS ! Pe viata ! Fiindca tot ce am scris mai sus se afla in pixul lui Iohannis ! Romania si Romanii de Pretutindeni pot renaste ! Iohannis poate deveni un Carol I sau un Ferdinand, cu 3 conditii : sa vrea, sa poata si sa fie iertat !

Si o a patra Conditie : sa bata palma cu USA si Administratia Crestina Trump ! Altfel, nu va scapa de problema caselor din Miami !

Altfel, ne vom mai zbate in mocirla asta inca 25 de ani ! Eu voi avea atunci vreo 72 de ani si nu cred ca voi mai avea energie sa lupt pentru Romania !

Din pacate, Iohannis nu pare sa se califice pentru acest Proiect de Tara, desi repet, totul depinde doar de el ! As dori ca macar acum sa ma insel !

Sa fiti iubiti!

Radu Moraru

P.S.

Propun ca generalisimul Coldea sa ia doar vreo 5 ani de Puscarie, Dragnea tot vreo 5 – macar pentru rolul de super-turnator al pesedistilor iar Kovesi sa fie protejata cu o „suspendare”, desi ar merita si ea putina „executare” !

P.P.S.

Am fost amenintat, dupa dezvaluirile mele in emisiunea NASUL, de pe NASUL TV, cu atacuri dure la adresa mea si a familiei mele ! Nu e prima oara, am trait episodul cu mama „terorista” ! Daca atunci am fost glumet, fiindca stiam ca mama mea e o femeie puternica, acum va anunt ca orice atac la familia mea il consider un act terorist si voi actiona in consecinta! De data asta voi fi distrugator !

Si DA, prin acest articol, cer Protectie Presedintelui Trump ! Cit e el de excentric, il iau de bun in comparatie cu Statul Mafiot Roman ! Fiindca in Romania am epuizat orice Cerere de Protectie a Televiziunii Libere, NASUL TV ! Statul Mafiot imi vrea disparitia pentru a isi asigura disparitia Televiziunii Libere ! Care il doare rrrrau ! Sa ai toate opiniile pe NASUL TV, fara „teatrul” celorlalte televiziuni, asta doare rrrrrau Statul Mafiot !

A fost visul meu sa patronez o Televiziune Libera unde orice Roman sa isi poata forma singur o OPINIE, dupa multitudinea de opinii si informatii ! Am platit si platesc greu de tot aceasta LIBERTATE ! Dar asa prefer sa ramin in amintirea Romanilor de Pretutindeni ! Patriot, Drept, Nealiniat vreunei Tabere Mafiote ! Eu numai asa mi-am imaginat Presa si Cariera mea ! Sint un norocos ! Pina astazi am reusit ! Dar de miine depinde si de SPRIJINUL VOSTRU ! Romanii Liberi !

Inca odata, Sa fiti iubiti !

Radu Moraru