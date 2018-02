Tradițiile implinite in ziua Marțișorului ne aduc noroc

ShareTweet În ziua de 1 martie , românii întâmpină cu bucurie sărbătoarea Mărțișorului și Babele. În același timp, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Evdochia, o martiră din localitatea Samara. Aceasta era o femeie frumoasă care, după o viață tumultuoasă, a îmbrățișat credința creștină. Istoria Mărțișorului Nu se cunosc cu exactitate originile sărbătorii Mărțișorului. Însă, cercetătorii cred că Mărțișorul datează de pe vremea Impreriului Roman, cu mult anterior creștinismului. Pe atunci, Anul Nou agrar era celebrat primăvara, în prima zi a lui Marte, zeul războiului, al fertilității și vegetației. Frumoasa tradiţie a Mărţişorului se păstrează în alte ţări învecinate : în Bulgaria, în Albania şi în Macedonia. Primele dovezi arheologice, care atestă existenţa Mărţişorului, datează chiar de pe vremea strămoşilor noştri daci, înainte de romanizarea ţinuturilor noastre strămoşeşti. Un ritual pentru a avea un Mărțișor norocos În trecut, în mediul rural, şnurul mărţişorului era împletit din lână, de mamele care aveau copiii mici. De şnur, ele înnodau o monedă de argint sau de aur, pe care o legau de mâna copilului. Ritualul era respectat în fiecare primăvară, și fiecare mamă era convinsă că această amuletă îl apără pe odorul ei de boli şi de necazuri, că va fi sănătos, precum argintul sau aurul, şi roşu la faţă ca şnurul amuletei. Știți ce semnificaţie are şnurul Mărţişorului ? Mărţişorul a fost conceput ca o amuletă legată cu un şnur împletit din două fire-unul alb (simbolizând divinitatea, sănătatea, puritatea sufletească şi împlinirea) şi unul roşu (ca simbol al dragostei pentru frumuseţile eterne ale vieţii : prietenia, fidelitatea şi onoarea). În tradiţia populară, cele două culori (alb şi roşu) din care se împleteşte şnurul cu care se leagă mărţişorul-talisman reprezintă şi cele două anotimpuri de bază (iarna şi vara), în timp ce primăvara şi toamna sunt considerate doar anotimpuri de trecere. Părinții dăruiau copiilor Mărțișorul înainte de răsăritul Soarelui Până în secolul trecut, părinții dăruiau Mărțișorul-talisman copiilor și tinerilor din familie, fete si băieți, în ziua de 1 martie, înainte de răsăritul Soarelui. Șnurul de Mărțișor era format din două fire de lână răsucite, colorate în alb și roșu, sau în alb și negru; cele două culori reprezenta unitatea contrariilor: vara-iarna, căldura-frigul, lumina-întunericul sau fertilitatea-sterilitatea. Șnurul se purta la mână, prins în piept și purtat, în funcție de zona geografică, până la Măcinici, Florii, Paște, Armindeni, sau până când înfloreau pomii fructiferi. După aceea, Mărțișorul era așezat ca un mesager al norocului, pe ramurile înflorite de măceș, de viță-de-vie, cireș sau de vișin , dar se punea și sub cloșcă sau se agăța la icoană. Cine poartă Mărţişorul se împrietenește cu Soarele! Tradiţia seculară spune că Mărţişorul de argint, asemenea celui ancestral, este un odor sfânt şi trebuie respectat ca atare: el aduce norocul şi sănătatea, alungă paguba şi duşmănia. Tot tradiţia spune că persoana care poartă Mărţişorul se împrieteneşte cu Soarele, protectorul sănătăţii, iar cel care-l dăruieşte, oferă persoanei dragi o fărâmă de Soare… Mărțișorul este ”Funia anului“ De-a lungul timpului, Mărțișorului i s-a mai spus și „funia anului“, deoarece el adună săptămânile și lunile în cele două anotimpuri străvechi ale calendarului popular: vara și iarna, simbolizate de șnurul bicolor. La geto-daci și la latini Anul Nou începea la 1 martie. Martie („luna zeului Marte“) era prima lună a anului. Așa se explica numele lunilor : septembrie (luna a șaptea), octombrie (a opta), decembrie (a zecea). Calendarul popular la geto-daci avea două anotimpuri: vara și iarna. Mărțișorul era considerat un talisman și avea rolul să poarte noroc; el era oferit de Anul Nou ) la 1 martie) împreună cu urările de bine, de sănătate, de dragoste și bucurie. În obiceiurile străvechi se regăsește șnurul împletit alb-roșu Șnurul împletit alb-roșu se regăsește și în steagul călușarilor, la bradul de nuntă, la podoabele și în obiceiurile populare străvechi. În așezarea reistorică de la Schela Cladovei, veche de 8000 de ani, arheologii au găsit pietre de râu cu urme de vopsea albă și roșie. Specialiștii cred că împletirea celor două culori simbolizează geneza și regenerarea vieții. În prezent, de șnur se agață obiecte artizanale În prezent, de acest șnur se agață obiecte artizanale, figurine sub formă de inimioare, flori, animale, Soare sau litere. Fiecare mărțișor-simbol priit în dimineața zilei de 1 Martie aduce bucurii până la Mărțișorul viitor. George Coşbuc credea că Mărţişorul era un odor religios Referindu-se la această tradiţie, poetul George Cosbuc explica într-un studiu al său de ce trebuie să purtăm mărţişorul : „ Scopul purtării mărţişorului este să fii aproape de Soare, purtându-i cu tine chipul cu acelaşi rost, cum purtăm noi o cruce ori un chip al lui Hristos în sân. În acest mod te faci prieten cu Soarele, ţi-l faci binevoitor să-ţi dea ce-i stă în putere: mai întâi frumuseţe ca a lui, apoi veselie şi sănătate, cinste, iubire şi curăţie de suflet”. În acelaşi studiu, poetul face referire la puterea tămăduitoarea a acestui obiect, comparat cu odoarele religioase: “Ţăranii pun copiilor mărţişoare ca să fie curaţi ca argintul şi să nu-i scuture frigurile, iar fetele zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele şi cine nu le poartă are să se ofilească. Mărţişorul atrage sporul şi sănătatea Mărţişorul este un mesager al bucuriei, al dragostei de viaţă, un simbol norocos prin care noi, oamenii, îmbrăţişăm renaşterea naturii odată cu venirea primăverii. În unele zone geografice, Mărţişor este denumirea populară a lunii martie. În vechime, atunci se deschidea anul agrar. De-a lungul timpului, Mărţişorul era purtat în orice comunitate, pentru a atrage sporul, sănătatea şi buna înţelegere între membrii acelei localităţi.