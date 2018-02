Traditii de Sambata Sfantului Teodor. Ce nu stiai de caii lui San Toader

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima sambata a Postului Mare al Pastelui, Sambata Sfantului Teodor sau Sambata lui San Toader, care anul acesta este pe 24 februarie, este marcata in mai multe sate din Dolj printr-un ritual cunoscut sub denumirea de «Incuratul cailor» sau «Caii lui San' Toader». Potrivit Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj, la primele ore ale diminetii, tineri din Desa, dar si din localitati invecinate ca Poiana Mare sau Ciupercenii Noi, organizeaza o intrecere hipica menita sa le puna in valoare calitatea de buni gospodari, care isi ingrijesc atent si isi respecta caii. Obiceiul are si rol ritualic, gonirea cailor avand drept scop alungarea spiritelor rele cuib ...