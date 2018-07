Traditii si superstitii de Sfantul Ilie. Evita cu orice pret sa faci aceste lucruri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, sarbatorit in 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceasta cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului. Ilie se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii, ziua praznuirii sale fiind marcata in calendar cu rosu, insemnare ce nu apare in acest fel la niciun alt prooroc. Sfantul Prooroc Ilie este una dintre cele mai interesante si complexe figuri de sfinti, putand fi considerat un sfant ecumenic, deoarece este cinstit nu numai in crestinism, ci si in iudaism si chiar in traditia islamica. Sfantul Ilie a trait cu peste opt sute de ani inainte de intruparea Mantuitorului, pe vremea regelui Ahab, in regatul ...