Traditii si superstitii in Saptamana Neagra! Ce NU ai voie sa faci

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A doua saptamana de dupa Paste este cunoscuta in traditia populara drept „Saptamana Neagra”. Iata ce nu ai voie sa faci in aceste zile. Conform traditiei din popor, in lunea care urmeaza duminicii Tomii se sarbatoreste Pastele Blajinilor. In zonele rurale, oamenii mai folosesc si denumirea de Rohmani cand se refera la Blajini. Potrivit credintei populare, Blajinii fac parte din cei dintai oameni de pe pamant. In aceasta zi, mai ales in Botosani, batranii dadeau de-a dura oua rosii in amintirea Blajinilor. In Bucovina se obisnuieste sa se manance la iarba verde. Multe firimituri erau lasate sa cada intentionat pe pamant, pentru pomenirea celor morti. In cele mai multe locuri, oamenii merg in aceasta zi la cimitire, ...