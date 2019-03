Traditii, superstitii si sfaturi babesti! De ce este bine sa tii o bancnota impaturita triunghi in portofel

portofel

Putina lume crede ca sfaturile babesti chiar functioneaza, dar merita sa incerci si tu chiar daca esti sceptic. De exemplu, daca tii o bancnota impaturita triunghi in portofel, s-ar putea intampla ceva surprinzator cu bugetul tau, spune o superstitie.

In portofel trebuie sa pastrezi mereu macar o bancnota, indiferent de valoarea acesteia, dar s-o impaturesti incat sa semene cu o piramida (un triunghi). Cand esti in criza de bani sau nu stii cum sa scapi de un ghinion financiar, "piramida" - bancnota te scapa de necaz, deoarece gasesti sursa sau sponsorul care sa-ti poarte noroc.

Alta metoda de a atrage norocul

Adunati bani, de valori diferite, intr-o punga, incepand de joi dimineta, deoarece joi este ziua patronata de planeta Jupiter, care ne sporeste sansa sa nu risipim banii. Sa adunam bani in acest mod timp de 14, 21 sau 28 de zile, cifre care reprezinta multiplii lui 7, un numar foarte norocos. In tot acest timp, trebuie sa purtati cu voi punguta cu aceste economii. Veti observa ca proverbul "Ban la ban trage!" se adevereste.

Atentie in ce zile dati bani cu imprumut

Sa nu dati bani din casa in zilele de luni, in prima zi a lunii sau in ziua de Anul Nou, pentru ca veti fi obligati sa dati bani toata saptamana, toata luna sau, si mai rau, tot anul. Deseori, acest proverb s-a dovedit valabil.

Adunati bani marunti

Aduce noroc daca aduni banuti-monede intr-un borcan, pe care sa-l pastrezi in bucatarie, langa o paine intreaga infasurata intr-un stergar alb, timp de trei saptamani. Economiile acestea vor atrage multe castiguri suplimentare.

Intampina ziua ta de nastere cu bani in buzunar

Si la aniversarea zilei tale de nastere trebuie sa ai bani in buzunar. De asemenea, daca ai posibilitatea sa inaugurezi o pusculita in aceasta zi in forma de purcelus sau de closca, pe care s-o hranesti cat poti de des, norocul se va instala confortabil in casa ta.

Banii gasiti pe strada

Daca gasesti pe drum un banut, poti sa-l ridici numai daca moneda are cifra in sus (valoarea banului); in acest caz, banul iti aduce noroc. Daca esti tentat sa ridici banul de jos, iar acesta are stema in sus, moneda aceasta iti va aduce ghinion si pierderi financiare. Nu este exclus ca banul respectiv sa fie asezat astfel, in mod intentionat, de cineva care vrea sa scape de un ghinion financiar.

