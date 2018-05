Trafic Iasi. Cozi imense de masini la Iasi. Se circula in ritmul melcului - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trafic Iasi. Soferii care circula astazi prin zona CUG, pe sensul de mers catre Podu Ros, au de asteptat zeci de minute in trafic. Cozile de masini se intind pe distante de cativa kilometri. Trafic Iasi. De altfel, Primaria Municipiului Iasi, prin Centrul de Management al Traficului a anuntat inca de dimineata ca se circula in conditii de trafic aglomerat pe soseaua Bucium, bulevardul Poitiers, Podu Ros, soseaua Nicolina, intersectia din Podul de Fier, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Cerna, bulevardul Nicolae Iorga, soseaua Pacurari, Targu Cucu si strada Anastasie Panu. Trafic Iasi. Avand in vedere conditiile meteo existente si carosabilul ud, recomandam conducatorilor auto ieseni sa fie prudenti. Daca ti- ...