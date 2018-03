Trafic Iasi: Doua semafoare defecte in mai multe zone din Iasi

Din cele 19,76 milioane cu resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei pentru cel putin 12 luni, 10,11 milioane sunt femei, reprezentand 51,2% din totalul populatiei rezidente, se arata intr-un material de presa transmis marti de oficialii Institutului National de Statistica. In mediul urban, ponderea femeilor este mai pronuntata decat in cel rural; 5,55 milioane locuiesc la oras, reprezentand 52,3% din totalul populatiei urbane, iar in mediul rural, ponderea populatiei feminine este de 49,9%. Femeile romance sunt mai "imbatranite" decat barbatii cu 3,2 ani