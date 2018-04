Trafic Iasi. In Pacurari se circula pe o singura banda din cauza ApaVital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O avarie la reteaua de distributie a apei ce apartine de ApaVital pune soferii ieseni pe jar. Mai multi lucratori ai companiei s-au deplasat in zona pentru a efectua lucrari. Primaria Municipiului Iasi, prin Centrul de Management al Traficului (CMT), a emis o informare privind starea traficului intr-o zona intens circulata a orasului. Astfel, se efectueaza lucrari in carosabil pe soseaua Pacurari, in apropierea intersectiei cu aleea Cimitrul Evreiesc, motiv pentru care este blocata banda a doua. Citeste si: Exclusiv! Dezastru ecologic facut de Veolia! Cantitate masiva de apa clocotita, revarsata in strada! Haos in circulatia rutiera - FOTO, LIVE VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de ...