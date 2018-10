Trafic infernal la Iasi! Soferii au parcat pe unde au apucat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traficul in aceasta dimineata in Iasi a fost infernal. Cu inceperea celui mai mare pelerinaj din tara, traficul din municipiul Iasi a fost ''asaltat'' de sute de autocare si masini. Cum traficul din Iasi este infernal, parcarile nu puteau fi altfel. Zeci de masini sunt parcate in diverse locuri, soferii plangandu-se ca nu gasesc locuri libere de parcare. Un exemplu elocvent in acest sens il reprezinta si soferii din imagine care si-au parcat masinile fix in intersectia dintre str. Arcu cu Petru Rares. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...