Trafic ingreunat pe mai multe drumuri din judet! Ambuteiaj in zona Voinesti, circulatie ingreunata la Raducaneni

Din cauza conditiilor meteo, mai multe drumuri din judet sunt aproape impracticabile. Asadar, drumul care leaga zona Voinesti cu Slobozia, este aproape impracticabil, existand un ambuteiaj. Pe DN 28, in dreptul localitatii Raducaneni, traficul se desfasoara cu dificultate Iasul a reintrat in aceasta dimineata sub avertizare meteo COD GALBEN de ninsoare, vant si temperaturi scazute. Pana in seara zilei de azi, in jurul orei 20.00, se asteapta ninsori insemnate cantitativ, care vor determina depunerea unui nou strat de zapada. Vantul se va intensifica pana la valori de 45-55 km/h, spulberand zapada. Vremea se va mentine deosebit de rece, vantul accentuand senzatia de frig. AVERTIZARE METEO ...