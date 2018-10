Trafic ingreunat pe o strada din Iasi! De vina este o masina care s-a stricat - FOTO

Trafic blocat 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trafic ingreunat in aceasta dimineata pe o strada din Iasi. Pe strada din spatele Primariei Municipiului Iasi traficul a fost paralizat timp de cateva zeci de minute. Totul a fost cauzat de o masina care a ramas pur si simplu pe mijlocul strazii. Masina acestuia s-a stricat, neputand sa isi continuie drumul. La fata locului au intervenit politistii locali care au chemat o platforma pentru a ridica masina. Ample actiuni in trafic si nu numai! Politistii ieseni au impartit zeci de amenzi In cele din urma, traficul a fost reluat, iar soferii si-au continuat drumul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...