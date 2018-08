Trafic restrictionat in Capitala dupa ce un microbuz a intrat pe contrasens si a lovit un stalp: Doi oameni au ajuns la spital

Magistratul care l-a condamnat pe Strutinsky la 7 ani de inchisoare, stupefiat de nivelul coruptiei din "Republica Mazare" Modul in care milionarul Sorin Strutinsky (51 de ani) ar fi cerut "comisioane" de la mai multi afaceristi in schimbul influentei pe care o avea la nivelul unor inalti functionari sau la nivelul Guvernului Romaniei, pentru interventii in cazul unor contracte publice, l-a surprins pe magistratul care ...

Cele mai norocoase zodii! Atrag banii ca un magnet. Ei sigur se vor imbogați Îți dorești bani și o carieră de succes? Pe lângă muncă, acest capitol este puternic influențat și de astre.

Cristian Diaconescu: Romania este o țara luata pe persoana fizica. Risca sa fie izolata România se decredibilizează și se vulnerabilizează prin ceea ce se întâmplă pe plan intern, inclusiv prin afirmații de tipul celei făcute de președintele Camerei Deputaților că asupra sa a existat o tentativă de asasinat, pe care

Chris Evert, avertisment indirect pentru Halep: Presiune mult mai mare Chris Evert (63 de ani) a vorbit despre șansele Serenei Williams (36 de ani, 26 WTA) la câștigarea ediției din acest an ...

Investitorii straini pun piciorul in prag dupa atacul lui Dragnea la multinationale Investitorii străini din România, reuniţi în Foreign Investors Council (FIC), critică ieşirea violentă a liderului PSD, Liviu Dragnea, la adresa multinaţionalelor care ar finanţa protestele anti-guvern.

Ce gafa! „Zana" și-a pierdut praful magic. Cum a aparut Andreea Marin imbracata in Pipera Andreea Marin (43 de ani) este una dintre cele mai elegante femei din România. Frumusețea ei este recunoscută, iar faptul că e mereu îngrijită și aranjată la evenimentele mondene este un lucru bine știut. Cu toate acestea, când nu este pe covorul roșu, „zâna" se îmbracă și se comportă ca orice femeie perfect normală. Vedeta

Contestatia Siemens la licitatia pentru automatizarea traficului, respinsa a doua oara de Tribunalul Bucuresti Tribunalul Bucureşti a respins a doua oară contestaţia Siemens la licitaţia pentru automatizarea traficului pe noua magi ...

Dan Vasile Mihale: Tentativa de lovitura de stat eșuata, minciuna oficiala de stat Liviu Dragnea insistă că a fost ținta unei tenative de asasinat. Miercuri, când toate instituțiile statului dezmințeau faptele prezentate de Dragnea, liderul PSD, surd la tot și toate, revenea cu noi detalii despre așa-zisa tenativă de asasinat eșuată.

Contra ii inchide ușa naționalei lui Nistor: „Nu il vad in locul cui sa joace!" Căpitanul formației Dinamo București, Dan Nistor , unul dintre cei mai în formă jucători din Liga I nu are loc la naționala României. Selecționerul primei reprezentative a României, Cosmin Contra a declarat că are alți jucători mai tineri pe postul pe care joacă mijlocașul lui Dinamo afirmând că acesta nu are în locul cui să