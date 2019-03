Traficantul de droguri condamnat la moarte in Malaezia a scapat de pedeapsa capitala! Iata cati ani va sta inchis

Romanii condamnati la moarte in Malaezia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laurentiu Marian Peity, unul dintre cei trei romanii condamnati la moarte pentru trafic de droguri in Malaezia, a scapat de pedeapsa capitala dupa ce o instanta locala a decis sa-i schimbe incadrarea faptei. Romanul de 32 de ani fusese condamnat la executare prin spanzurare pentru trafic de droguri, dar un complet special de cinci judecatori a stabilit zilele trecute ca incadrarea sa fie schimbata in posesie de droguri, ceea ce l-a salvat de la moarte. Judecatorii au decis ca acesta sa execute 18 ani de inchisoare si sa primeasca 10 lovituri de baston de trestie de zahar. Romanul condamnat la moarte in Malaezia a pierdut ultimul proces! Decizia ramane definitiva P ...