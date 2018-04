Traficul de calatori dispare din municipiu. Decizie bomba lansata din Palatul Roznovanu. Mii de calatori vor fi afectati de masura luata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Transportul public de calatori din municipiul Iasi si din zona metropolitana ar urma sa sufere o serie de schimbari majore • Pentru a nu supraaglomera orasul, a fost luata in calcul o noua varianta fiabila pentru transportul calatorilor in diferite zone • Deja municipalitatea a initiat primele discutii cu alte institutii pentru a putea duce la bun sfarsit proiectul • Masura ar veni in special in sprijinul iesenilor care locuiesc in zona metropolitana • "Daca primaria va face un parteneriat cu Compania atunci proiectul este unul pe cat se poate de viabil. Se pot folosi liniile principale, dar si cele industriale care sunt inca active in municipiul Iasi", a mentionat Constantin Axinia, director ...