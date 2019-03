Traficul pe Aeroportul Iasi se mentine pe un trend ascendent. Peste 90.000 de persoane au tranzitat aerogara in luna februarie

foto avioane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aeroportul International Iasi a inregistrat, la finalul lunii februarie, un flux sporit de pasageri. Datele oficiale arata ca traficul a crescut luna trecuta cu peste 22% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 90.687 de calatori. Dintre acestia, 46.658 au fost imbarcati si 44.029 debarcati. In primele doua luni din acest an, 186.139 de persoane au calatorit cu avionul dinspre/spre Iasi, avansul fiind de peste 18 procente comparativ cu intervalul similar din 2018. Statistica arata inclusiv o crestere a numarului de miscari ale aeronavelor pe Aeroportul Iasi, in luna februarie a acestui an fiind raportate cu aproximativ 19% mai multe aterizari si decolari fata de aceeasi peri ...