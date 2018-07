Traficul rutier este oprit pe Valea Prahovei, in Comarnic, din cauza ploii torentiale

Trafic blocat pe Valea Prahovei: Ploaia torentiala a oprit circulatia pe ambele sensuri Traficul rutier este oprit, duminică, pe Valea Prahovei, în Comarnic, pe ambele sensuri de mers, din cauza ploilor abundente care au căzut în ultimele ore, pe carosabil formându-se aluviuni, informează Mediafax

Vin din nou inundatiile: Cod galben pe rauri din 33 de judete Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o atentionare valabila in perioada 22 iulie, ora 18:00 - 25 iulie, ora 16:00, pentru bazinele hidrologice Crisul Alb, Mures, Bega Veche, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna, Desnatui, Jiu, Olt, Vedea, ...

Un cetățean, în vârstă de 60 de ani, a murit, astăzi, lovit de un taur, în spatele magazinului Kaufland Milcov, unde făcea plajă. Se pare că persoană în cauza a încercat să alunge mai multe vaci care erau în zona, însă, taurul care era cu ele a crezut că animalele sunt atacate și a intervenit

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, două atenţionări meteo de vreme severă, valabile pentru mai multe judeţe din ţară. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică se va accentua şi se vor semnala furtuni, ploi torenţiale şi căderi de grindină. În intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 10:00, temporar, instabilitatea atmosferică va fi accentuată

Dana Deac este una dintre vedetele de televiziune care a avut curajul să vorbească deschis despre cancer, boala cu care se tot luptă de zece ani. Deși fusese operată, boala a recidivate nu o dată, de cinci ori. La finalul anului trecut, Dana Deac s-a supus unui tratament extrem de dur, în Turcia, iar luna

Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al judeţului Arad participă duminică la căutarea directorului APIA Cluj, care a căzut în apă dintr-o barcă, sâmbătă seară, în timp ce se plimba pe lacul Beliş-Fântânele, informează maior George Pleşca, purtător de cuvânt al ISU Arad. Potrivit sursei citate, scafandrii arădeni au

Ana Maria Popescu s-a calificat in finala Campionatelor Mondiale de scrima, proba de spada / UPDATE: Sportiva din Romania a castigat medalia de argint UPDATE: Ana Maria Popescu a câştigat medalia de argint la CM de scrimă de la Wuxi (China), proba spadă. În marea finală, Ana Maria Popescu şi Mara Navarria au mers cap la cap până în ultimele două minute, când italianca a reuşit desprinderea.Adversara s-a impus cu 13-10.