Tragedia din Botosani continua sa faca victime. Ce s-a ales de iubita criminalului

petronela criminal

Mihaela, iubita criminalului din Botosani nu isi poate reveni din soc, dupa ce adolescentul de 16 ani a omorat o tanara cu 30 de lovituri de cutit.

Motivul pentru care a comis crima ar fi fost faptul ca victima ar fi jignit-o pe iubita lui. Acum, fata, care se cunostea cu tanara ucisa, este pazita sa nu se sinucida. Ea ar fi primit amenintari pe pagina sa de Facebook, pe care ulterior a sters-o.

Mihaela a fost chemata de urgenta la audieri, dupa ce a aparut o fotografie facuta de ea, chiar in padurea in care a fost ucisa Petronela. Imaginea a fost stearsa de pe Facebook, dar internautii sustin ca in poza s-ar vedea cadavrul Petronelei. Iubita criminalului din Botosani ar fi postat fotografia la cateva ore dupa crima, apoi ar fi sters-o, din cauza comentariilor primite.

Iubita adolescentului care a ucis-o cu sange rece pe Petronela este pazita 24 din 24 de ore. Adolescenta urmeaza sa fie dusa la audieri. Bogdan Ionel, criminalul din Botosani, a declarat ca mobilul crimei ar fi fost o jignire adusa de victima iubitei sale. Tanara i-ar fi spus ca prietena lui este grasa si urata, iar el si-a iesit din minti si a omorat-o cu bestialitate.

Mihaela provine dintr-un centru de plasament si se pare ca relatia pe care o avea cu Ionel Bogdan era una complicata. De cand a avut loc crima care a socat o tara intreaga, iubita asasinului nu mai poate fi controlata. Adolescenta a fost internata de sefii DGASPC la sectia de Neuropsihiatrie a Spitalului Judetean Botosani. Mihaela este intr-o stare psihica ingrijoratoare, iar medicii o supravegheaza constant.

