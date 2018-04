Tragedia tacuta despre care nu vorbeste nimeni si care se refera la copiii nostri

copii

Chiar acum, in casele noastre se intampla o tragedie tacuta, afectand cel mai pretios lucru pe care il avem: copiii nostri!

Copiii nostri se afla intr-o stare emotionala teribila! In plus, in ultimii 15 ani, statisticile tulburarilor mintale la copii sunt ingrozitoare:

– fiecare al cincilea copil are tulburari mintale;

– tulburarea deficitului de atentie a crescut cu 43%;

– depresia la adolescenti a crescut cu 37%;

– rata sinuciderii in randul copiilor cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani a crescut cu 200%.

Nu, raspunsul nu este imbunatatirea capacitatilor de diagnosticare! Nu, ei nu se nasc astfel! Nu e vina scolii si a sistemului!

Deci, unde este problema?

Copiii moderni sunt privati de bazele unei copilarii sanatoase, cum ar fi:

– Parintii accesibili din punct de vedere emotional.

– Limite clar stabilite si instructiuni descrise.

– Obligatiuni.

– Alimentatie echilibrata si somn suficient.

– Miscarea si aerul proaspat.

– Jocuri creative, comunicare, timp liber.

In schimb, copiii au:

– Parintii distrati.

– Parintii care rasfata copiii si le permit totul.

– Sentimentul ca toti le sunt datori.

– Alimentatie neechilibrata si lipsa de somn.

– Stil de viata sedentar.

– Stimulare nesfarsita, distractii tehnologice, placeri instantanee.

Oare este posibil sa educi o generatie sanatoasa in astfel de conditii nesanatoase? Bineinteles ca nu! Dupa cum vedem, consecintele sunt teribile. Pentru pierderea copilariei normale, copiii platesc cu pierderea bunastarii emotionale.

Ce e de facut?

Daca vrem copii care sa creasca fericiti si sanatosi, trebuie sa ne trezim si sa ne intoarcem la elementele de baza. Nu este prea tarziu!

Iata ce ar trebui sa faci ca parinte:

– Stabiliti limite si amintiti-va ca sunteti parintele copilului, nu prietenul lui.

– Oferiti-i copilului ceea ce are nevoie, nu ceea ce doreste. Nu va temeti sa-l refuzati daca dorintele lui nu corespund necesitatilor.

– Oferiti-i alimente sanatoase si gustari limitate.

– Petreceti cate o ora pe zi in natura.

– Zilnic luati cina in familie fara gadget-uri.

– Jucati-va jocuri de masa.

– In fiecare zi, implicati copilul in treburi casnice (sa aranjeze imbracamintea, sa stranga jucariile, sa agate rufele, sa aranjeze masa etc.).

– Mergeti la culcare in fiecare zi la aceeasi ora, nu-l lasati sa se culce cu gadget-uri.

– Invatati copiii sa fie responsabili si independenti. Nu-i protejati de esecuri minore. Acest lucru ii invata sa depaseasca obstacolele vietii.

– Invatati-i sa fie rabdatori si oferiti-le ocazia sa-si petreaca timpul liber, astfel incat sa-si arate impulsurile creative.

– Nu inconjura copilul cu distractii constante.

– Nu le oferiti gadget-urile ca remediu pentru plictiseala.

– Nu incurajati folosirea gadget-urilor inainte de masa, in masina, in restaurant, in magazin. Lasati creierul copilului sa invete singur sa alunge plictiseala.

– Fiti disponibili din punct de vedere emotional, invatati-i abilitatile sociale

– Nu va distrageti atentia spre telefon atunci cand comunicati cu copilul.

– Invatati copilul sa faca fata maniei si iritatiei.

– Invatati copilul sa salute, sa ofere, sa impartaseasca, sa simpatizeze, sa se comporte la masa si in timpul unei conversatii.

– Mentineti o conexiune emotionala: zambeste-i, saruta-l, gadila copilul, citeste-i, dansati, sariti si tarati-va impreuna!

Noi suntem cei care ar trebui sa ne schimbam copiii, in caz contrar vom creste o generatie intreaga pe pastile! Nu este prea tarziu, dar timp este tot mai putin …

