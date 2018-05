Tragedie! 44 de morti in urma unui accident cumplit! Un baraj din Kenya s-a rupt

Ambulanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipe de salvare cautau vineri eventuali supravietuitori ai catastrofei cauzate de ruperea unui baraj, miercuri seara, in Kenya, soldata cu 44 de morti, potrivit guvernatorului comitatului Nakuru (centru), relateaza AFP. Lee Kinyanjui a declarat pentru presa ca au fost recuperate 44 de cadavre, 40 de persoane au fost date disprute, iar un baraj vecin urmeaza sa fie ”golit in vederea evitarii unui (nou) dezastru”. Zeci de supravietuitori au fost primiti in centre de ingrijire. Barajul - situat in apropiere de comuna Solai, in apropiere de Nakuru, la aproximativ 160 de kilometri nord de Nairobi - a cedat miercuri seara, iar apele au luat modestele locuine din vecinatate. Cautarile, intrerupt ...