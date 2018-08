TRAGEDIE A intrat dupa vecinul sau in butoiul cu borhot și au murit impreuna

Asteptase cu nerabdare ziua de 10 august. Pentru el, un pensionar de 68 de ani, calatoria la Bucuresti reprezenta o aventura. 15 oameni din Turnu Magurele, judetul Teleorman, imbarcati in trei automobile, au luat-o spre Bucuresti pentru a cere demisia Guvernului Dancila si pentru a protesta impotriv ...

Klaus Iohannis a avut nevoie de doua saptamani ca sa declare public ca PSD i-a "gazat" pe protestatarii veniti la mitingul diasporei. Liviu Dragnea a fost si mai lenes: i-a trebuit un an ca sa ne spuna ca ar fi fost tinta unui atentat pus la cale de "patru indivizi in haine inchise la culoare".

Liviu Dragnea a avut parte de o zi pe care nu o va uita toată viața: fiul lui, Valentin, s-a căsătorit! Liderul PSD, acum cu funcția de ”socru mare”, a mascat perfect presiunea politică, dar și a străzii, care-l apasă. (Super oferte la accesorii gaming) Dar nu a uitat că protestatarii i-au promis ”coșmar” chiar […] The post Măsuri extreme de securitate la nunta fiului lui Liviu Dragnea! Invitații au fost obligați să… appeared first on Cancan.ro.