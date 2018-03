Tragedie aviatica in centrul Frantei! Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit pe o autostrada: Doua persoana eu murit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion cu doua motoare s-a prabusit sambata pe banda de oprire de urgenta a unei autostrazi din centrul Frantei, provocand moartea celor doua persoane aflate la bord, relateaza AFP. Potrivit declaratiilor colectate de politie, aparatul, care zbura la o altitudine foarte joasa si al carei pilot pare sa fi pierdut controlul, a lovit un dispozitiv de semnalizare pe autostrada A47, la Saint-Chamond (Loire), in jurul dupa-amiezii (10:00 GMT). Pilotul si pasagerul sau au fost gasiti incarcerati in cabina de pilotaj a avionului, care s-a prabusit pe marginea autostrazii. Traficul in zona a fost redus la o singura banda, in directia Saint-Etienne/Lyon, a precizat politia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...