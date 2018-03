Tragedie aviatica in Filipine: Un avion s-a prabușit peste o casa. Mai multe victime

Cel puţin şapte persoane au fost ucise sâmbătă în Filipine după ce un mic avion s-a prăbuşit pe o casă, după ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anunţat autorităţile, citate de AFP, informează agerpres.ro.

#Philippine: Small plane crashed into a house north of capital #Manila, killing at least 7 people. pic.twitter.com/SaBJDNNyNP