Tragedie aviatica in Indonezia. Cel puțin 188 de persoane și-au pierdut viața dupa prabușirea unuia din cele mai moderne avioane

Cel puțin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prăbușit luni la scurt timp după ce a decolat din Jakarta, au informat mai mulți oficiali indonezieni, relatează site-ul agenției Reuters.

Un purtător de cuvânt al agenției indoneziene pentru operațiuni de căutare și salvare a declarat că avionul a pierdut contactul cu turnul de control la 13 minute de la decolare.

Epava avionului a fost găsită în apropierea locului în care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu turnul de control.

"Nu știm încă dacă există supraviețuitori. Sperăm, ne rugăm, dar nu putem confirma", a declarat Muhmmad Syaugi, șeful agenției indoneziene pentru operațiuni de căutare și salvare.

Cursa JT-610 a decolat din Jakarta luni dimineață la ora locală 6.20. Avionul ar fi trebuit să aterizeze o oră mai târziu în Pangkal Pinang.

Flight analytics of Lion Air flight #JT610, Jakarta to Pangkalpinang in Bangka Belitung province, took off at 6.20am Jakarta time on Monday but lost contact with air traffic control at 6.33am.



The two month old Boeing-737 Max 8 aircraft had 188 people onboard. pic.twitter.com/oxbCdgZbUW